Глава Мордовии Артём Здунов провел прием граждан

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14 декабря по поручению Президента России Глава Республики Мордовия Артём Здунов в режиме видеоконференцсвязи провел очередной прием граждан. Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители исполнительных органов государственной власти. Обращения касались модернизации коммунальной инфраструктуры, сферы ЖКХ, благоустройства территорий.
В частности, жительница Старого Шайгова обратилась к руководителю региона с коллективной просьбой о капитальном ремонте Старошайговской детской школы искусств им. Г.И. Сураева-Королева. Артём Здунов ответил, что ремонт планируется провести в следующем году в рамках реализации проекта «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта». Кроме того, в следующем году региональным проектом «Культурная среда» учреждению предусмотрена субсидия на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.
С просьбой о расчистке русла реки Куря обратились жители Ладского сельского поселения Ичалковского района. Этот вопрос неоднократно поднимали жители муниципалитета в своих обращениях в адрес Президента РФ и Главы РМ. Сейчас прибрежная часть реки заросла кустарниками и деревьями. В условиях сниженной пропускной способности во время половодья в зоне подтопления оказываются более 130 домов. Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики Алексей Ларькин пояснил, что в текущем году была разработана проектно-сметная документация, предстоит расчистить участок реки протяженностью 3,4 километра. К настоящему времени расчищено около 250 метров. Завершить работы планируется в ноябре 2023 года. Артём Здунов поручил министерству держать этот вопрос на особом контроле.
Просьба в адрес Главы РМ поступила от жительницы микрорайона «Сельхозтехника» Лямбирского сельского поселения. Более 2 тысяч человек недовольны качеством местной питьевой воды. Водозаборная установка в селе была построена в 1992 году. Для бесперебойного и качественного обеспечения населения водой необходимо заменить резервуары и 200 метров водопровода и произвести модернизацию водозабора.
«Сейчас уже определен объем работ, необходимый для приведения качества воды в соответствие с нормами. Республика участвует в проекте «Чистая вода», который подразумевает строительство и ремонт подобных сооружений. Мы направляем на эти цели более 100 млн. рублей, подписаны все соответствующие соглашения. Важно все сделать максимально быстро. Работы будут завершены до 1 ноября 2022 года», - сказал Артём Здунов.
Все поступившие вопросы взяты Главой Мордовии на особый контроль.
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