Доходы бюджета Мордовии на следующий год запланированы в размере 47,9 миллиарда рублей

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14 декабря на внеочередном заседании Правительства Мордовии состоялось рассмотрение проекта республиканского бюджета на 2022-й год и на плановый период 2023 и 2024 гг.

Проект республиканского бюджета сформирован на основе 27 государственных программ Мордовии, охватывающих основные сферы деятельности исполнительных органов государственной власти региона.

Доходы республиканского бюджета на следующий год запланированы в размере 47,9 миллиарда рублей. При этом, конкретно налоговые и неналоговые доходы в 2022 году прогнозируются в сумме 27,4 миллиарда рублей.

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