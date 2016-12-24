В 2022 году в районах республики начнут деятельность новые штабы студенческих отрядов

С 10 по 12 декабря в Мордовии прошел республиканский молодежный образовательный лагерь «ТРУДКРУТ», в котором приняли участие студенты 3 высших учебных заведений и 13 профессиональных образовательных организаций из районов республики.

В лагере-семинаре «ТРУДКРУТ» участвовали более 150 активистов — это будущие и действующие командиры, комиссары и бойцы студотрядов, а также те, кто познакомился со студенческими отрядами впервые - студенты из филиалов республиканских ВУЗов и профессиональных образовательных организаций тз девяти районов республики.

В ходе стратегической сессии, которая входила в образовательную программу лагеря, ребята определились с направлениями студенческих отрядов для своих учебных заведений. В начале следующего года в районах Мордовии появятся свои строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, путинные отряды и отряды проводников. В ходе сессии обсуждались особенности взаимодействия и необходимость поддержки отрядной деятельности со стороны администраций учебных заведений.

Также участники образовательного лагеря прокачивали и свои soft skills («мягкие» навыки) - как правильно проводить и организовывать мероприятия, ставить цели и разрабатывать собственную систему мотивации, знакомились с основами социального проектирования.

Своими впечатлениями о проекте поделился командир МООО «РСО» Приволжского федерально округа Алексей Нагин:

«Лагерь-семинар «ТРУДКРУТ» объединил как действующих бойцов и руководителей студотрядов, так и тех, кто ни разу о них не слышал. Студенты профессиональных образовательных организаций быстро включились в процесс и сразу же нашли общий язык с бойцами, которые стали для них наставниками на протяжении всего лагеря. Эта модель идеально подходит для обмена опытом, и уже в 2022 году в районах начнут деятельность новые штабы студенческих отрядов, а республиканский штаб обеспечит методическую и ресурсную поддержку. Уверен, отряды помогут республиканской молодежи найти новые возможности для трудоустройства и самореализации».