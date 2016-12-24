Артём Здунов выступил в Совете Федерации по вопросам развития системы поддержки экспорта

13 декабря Глава Мордовии Артём Здунов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании круглого стола, которое состоялось в Совете Федерации под председательством вице-спикера верхней палаты парламента Николая Журавлева. Темой заседания стало создание цифровой экосистемы поддержки экспорта. Сенаторы, представители отраслевых министерств и ведомств, Российского экспортного центра обсуждали, что нужно сделать, чтобы активно наращивать экспортное направление.



Заместитель Председателя Совета Федерации напомнил, что Президент страны Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на 70%.



От губернаторского корпуса на заседании выступили руководители двух российских регионов – Республики Мордовия и Рязанской области.



Артём Здунов отметил, что для Мордовии сотрудничество с Российским экспортным центром - важнейший элемент системы поддержки и развития внешнеэкономической деятельности. Расширение рынков сбыта – это создание новых рабочих мест, увеличение инвестиций и рост собственных доходов. «За год активной работы по программам РЭЦ мы увидели существенный рост экспортных показателей. Количество экспортеров малого и среднего предпринимательства в сравнении с прошлым годом увеличилось более чем на 90%, со 146 до 279 компаний, - сказал Глава республики. - Регион показал такой рост только потому, что мы стали максимально использовать инструменты государственной поддержки, участвовать в государственных программах».



За год в Мордовии организовано 18 международных выставочных мероприятий, 2 международные бизнес-миссии, 4 приема иностранных делегаций.



Республика является пилотным регионом по созданию и внедрению системы поддержки новых инвестиционных проектов «Fast track», предложенной Владимиром Путиным по итогам Петербургского международного экономического форума. В регионе сформирован экспортный совет при Главе Республики Мордовия. Потенциальным экспортерам оказывается вся необходимая поддержка.

В настоящее время Мордовия экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами поддержки экспорта, по сравнению с декабрем 2020 года выросло на 80%.



Напомним, что 10 декабря Глава Мордовии Артём Здунов в Москве принял участие в работе международного экспортного форума «Сделано в России».