Мордовия остается регионом высокой прозрачности закупок

Репортер

13 декабря стали известны результаты ежегодного аналитического проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2021», участниками которого являются все федеральные министерства, подведомственные им агентства и службы, все регионы Российской Федерации, их крупнейшие муниципальные образования, а также крупнейшие корпоративные заказчики. Мордовия в этом рейтинге получила оценку «Высокая прозрачность».

«Национальный рейтинг прозрачности закупок» проводится ежегодно для оценки региональных и муниципальных заказчиков по следующим критериям: степени информационной открытости и результативности конкурсных процедур, экономической эффективности закупочной деятельности в регионе.

Республика Мордовия уже третий год получает оценку «Высокая прозрачность», оставаясь в числе регионов-лидеров.  «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2021» составлен за период с 01.07.2020г. по 30.06.2021г.

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