Обнуление депозитов

В Мордовии финансовая пирамида Finiko «изъяла» у вкладчиков 15 миллионов рублей

Как сообщает МВД по РМ, в Саранске продолжается расследование уголовного дела, связанного с мошенничеством основателей финансовой пирамиды Finiko.

В сентябре этого года в полицию обратился 73-летний житель Мордовии. Пенсионер пояснил, что летом в Москве он познакомился с представителем компании Finiko, действующей по принципу автоматизированной системы генерации прибыли. Незнакомец предложил жителю Саранска вложить свои сбережения и быстро получить высокий доход. В связи с тем, что в Мордовии отсутствовал офис организации, денежные средства было необходимо перечислить на указанный им счет. Пенсионер с предложением согласился и перечислил 2 миллиона рублей.

Через месяц пожилой мужчина получил в качестве процентов 241 тысячу рублей. Убедившись в «реальности» легкого заработка, наивный «инвестор» перечислил на свой счет в организации еще более 1 миллиона 300 тысяч рублей. А спустя некоторое время узнал из СМИ о крахе финансовой структуры. Он тут же пошел в полицию.

В последующем с аналогичными заявлениями в правоохранительные органы обратились еще семь жителей республики. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более 15 миллионов рублей.

По информации следствия, компания привлекала деньги клиентов, обещая инвестировать их на фондовой бирже в перспективные рыночные инструменты и криптовалюту. При этом, у организации не было лицензии на такие операции.

МВД по Республике Мордовия обращается с просьбой к жителям республики, пострадавшим от действий организаторов финансовой пирамиды, сообщить об этом в отдел полиции № 4 УМВД России по го Саранск по адресу: ул. Воинова, 27 или в органы внутренних дел по месту жительства.