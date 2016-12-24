Коронавирус в Мордовии: 131 заболевший, 136 излечившихся

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13 декабря в Мордовии впервые за долгое время число поборовших коронавирус пациентов превысило за сутки количество заболевших. По информации регионального штаба, в республике на 13 декабря был выявлен 131 случай коронавирусной инфекции, в тоже время 136 человек оказались выписаны с выздоровлением.
При этом, в федеральной статистике по региону было зафиксировано 5 новых летальных случаев.
Скончался мужчина 1957 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двухсторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
Скончался мужчина 1938 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1959 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1971 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
По данным на 13 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 1 042 человека находятся в Мордовии на стационарном лечении, 3 588 человек - под наблюдением дома.
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