Мордовские сувениры завоевали награды всероссийского конкурса

«Твой Ход»
Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса
В Саранске назвали лучшие работы и наградили лауреатов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» . Почти полсотни областей и республик России привезли на творческое соревновании в столицу Мордовии свыше четырехсот интересных сувенирных изделий. Каждый регион мог презентовать на конкурс несколько работ.
12 декабря, в заключительный день конкурса, эксперты определились со списком победителей. Семь изделий из Мордовии отличились в четырех номинациях «Сувенир региона», «Этнографический сувенир», «Сувенир города» и «Сувенир-игрушка».
Номинация «Сувенир Региона» (высокая ценовая категория)
1 место – Кукла «Мордовочка», Подарки из Саранска (ИП Агеносова Н. М.)
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Номинация «Сувенир-игрушка» (высокая ценовая категория)
2 место – Мордовская детвора, Кузьмина Юлия.
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Номинация «Сувенир-игрушка» (высокая ценовая категория)
3 место – Игра-головоломка «Танграм», ООО «Ростр».
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Номинация «Этнографический сувенир» (высокая ценовая категория)
3 место – Тапочки «Мордовские», ИП Агеносова Н. М.
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Номинация «Сувенир региона» (VIP)
Гран-при – Вечный карандаш, ООО «Ростр».
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Номинация «Этнографический сувенир» (средняя ценовая категория)
Гран-при – Мордовский оберег-кулон «Защита рода», ООО «Ростр».
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В номинации «Сувенир города» (средняя ценовая категория) специальный диплом «За многолетнюю работу по популяризации и продвижению сувенирной продукции Республики Мордовия» – Чайная пара Саранск, ТО «ВАЛЬМА».
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