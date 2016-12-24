Мордовские сувениры завоевали награды всероссийского конкурса

Репортер

В Саранске назвали лучшие работы и наградили лауреатов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» . Почти полсотни областей и республик России привезли на творческое соревновании в столицу Мордовии свыше четырехсот интересных сувенирных изделий. Каждый регион мог презентовать на конкурс несколько работ.

12 декабря, в заключительный день конкурса, эксперты определились со списком победителей. Семь изделий из Мордовии отличились в четырех номинациях «Сувенир региона», «Этнографический сувенир», «Сувенир города» и «Сувенир-игрушка».

Номинация «Сувенир Региона» (высокая ценовая категория)
1 место – Кукла «Мордовочка», Подарки из Саранска (ИП Агеносова Н. М.)

Номинация «Сувенир-игрушка» (высокая ценовая категория)
2 место – Мордовская детвора, Кузьмина Юлия.

Номинация «Сувенир-игрушка» (высокая ценовая категория)
3 место – Игра-головоломка «Танграм», ООО «Ростр».

Номинация «Этнографический сувенир» (высокая ценовая категория)
3 место – Тапочки «Мордовские», ИП Агеносова Н. М.

Номинация «Сувенир региона» (VIP)
Гран-при – Вечный карандаш, ООО «Ростр».

Номинация «Этнографический сувенир» (средняя ценовая категория)
Гран-при – Мордовский оберег-кулон «Защита рода», ООО «Ростр».

В номинации «Сувенир города» (средняя ценовая категория) специальный диплом «За многолетнюю работу по популяризации и продвижению сувенирной продукции Республики Мордовия» – Чайная пара Саранск, ТО «ВАЛЬМА».

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