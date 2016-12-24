Росреестр Мордовии зарегистрировал Универсальный зал «Саранск Арена»

Управление Росреестра по Республике Мордовия поставило на кадастровый учет и зарегистрировало право собственности республики на Универсальный зал «Саранск Арена».

Многофункциональный комплекс общей площадью 54 тыс. квадратных метров рассчитан на 7800 мест и предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований международного уровня по хоккею, баскетболу, волейболу, а также культурно-зрелищных и других мероприятий.