Росреестр Мордовии зарегистрировал Универсальный зал «Саранск Арена»

Дело «Газконтроля»
На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии
Управление Росреестра по Республике Мордовия поставило на кадастровый учет и зарегистрировало право собственности республики на Универсальный зал «Саранск Арена».
Многофункциональный комплекс общей площадью 54 тыс. квадратных метров рассчитан на 7800 мест и предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований международного уровня по хоккею, баскетболу, волейболу, а также культурно-зрелищных и других мероприятий.
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На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии
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