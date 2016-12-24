Парни из Саранска ответят в суде за «нарко-изобилие»

В Саранске молодые люди, 24-х и 25-и лет, в ближайшее время ответят в суде за провалившийся сбыт наркоты. Они были пойманы с поличным оперативниками антинаркотического подразделения МВД по РМ весной этого года. Парни пытались «выбросить» на местный теневой рынок самую разнообразную «дурь».

Короткая и печальная история начинающих саранских наркодилелров похожа как две капли воды на десятки других. Они установили по интернету контакты с «оптовиком», который имел запасы «товара» на любой вкус и бюджет, и получили «контракт» на распространение в Мордовии крупной партии наркотиков. Парочка парней забрала из тайников три «посылки» общей массой около 350 граммов и организовали 37 закладок с марихуаной, гашишем, кокаином, экстази, метамфетамином и мефедроном.

В ходе этой рискованной операции их и взяли сотрудники полиции «на горячем». На съемной квартире одного из фигурантов оперативники обнаружили оставшуюся часть «товара», еще не пущенного в оборот.

Молодые люди все признали и до суда были помещены под стражу. Теперь им за покушение на сбыт наркотических средств (группой лиц по предварительному сговору в крупном и значительном размерах) светит вплоть до 20 лет лишения свободы.