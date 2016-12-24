В Мордовии водитель на «Фольксваген Пассат» погиб в ночном ДТП

«Денежная реформа по-цыгански»
В Мордовии представительницы цыганской народности попались на хищении более 200 тысяч рублей у пожилых женщин
По данным Госавтоинспекции республики, 13 декабря около 00 часов 20 минут на 4 км автодороги «Казенный Майдан-Старое Дракино» произошло ДТП со смертельным исходом. 27-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» на дороге в Ковылкником районе, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел с дороги в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель погиб на месте аварии, взята кровь на анализ.
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В Мордовии представительницы цыганской народности попались на хищении более 200 тысяч рублей у пожилых женщин
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