В Мордовии водитель на «Фольксваген Пассат» погиб в ночном ДТП

По данным Госавтоинспекции республики, 13 декабря около 00 часов 20 минут на 4 км автодороги «Казенный Майдан-Старое Дракино» произошло ДТП со смертельным исходом. 27-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» на дороге в Ковылкником районе, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел с дороги в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель погиб на месте аварии, взята кровь на анализ.