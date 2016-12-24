Артём Здунов принял участие в международном экспортном форуме «Сделано в России»

10 декабря Глава Мордовии в Москве принял участие в работе международного экспортного форума «Сделано в России». В рамках сессии «Развитие экспорта – развитие территории» Артём Здунов с коллегами под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова обсуждал тему укрепления внешних торговых связей субъектов страны и инструменты повышения экспортных показателей.



Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов обратил внимание на необходимость создания единой площадки, которая будет концентрировать все инструменты поддержки экспортного потенциала регионов. «На встрече регионы представляют свои практики. Лучшие мы отберем и систематизируем. Нам нужно, чтобы единый центр поддержки экспорта привел все практики к стандартам, разработал систему обучения и через региональные правительства обучал специалистов на конкретных предприятиях. У нас есть инструменты, их много, но они будут малоэффективны без программного подхода», - сказал вице-премьер.



Глава республики отметил, что за год активной работы по программам российского экспортного центра рост экспортных показателей составил 142%. За год удалось увеличить количество объектов малого и среднего предпринимательства со 146 до 276. «Мы показали такой рост только потому, что стали максимально использовать инструменты государственной поддержки. Кроме того, мы с большим вниманием относимся к нашим зарубежным партнерам. Мы сопровождаем наших клиентов, помогаем с составлением и переводом контрактов, продвигаем наши сайты на иностранные рынки. Работа за границей требует принципиальных подходов. Мы относимся к этим клиентам, как к инвесторам. А ключ к успеху – это использование всех федеральных мер поддержки. Даже небольшое внедрение в эту отрасль дает серьезный экономический рост», - сказал Артём Здунов.



На форуме особое внимание обратили на важность выстраивания дипотношений с другими странами на региональном уровне. Напомним, что за последние полгода Республику Мордовия посетили дипломатические делегации из Белоруссии, Индии и Уганды.