Жительница Мордовии «инвестировала» в махинаторов 2 миллиона 300 тысяч рублей

55-летняя жительница райцентра Ковылкино пополнила список жертв мутных инвестиционных платформ. Женщина впечатлилась рекламой в интернете о легком способе приумножить свои сбережения, и сейчас не может вернуть «зависшие» у жуликоватого брокера свои миллионы.

Дама обратилась в МВД по РМ за помощью в деле возвращения своих капиталов. Она рассказала, что наткнулась в интернете на привлекательное предложение по инвестированию средств. Жительница республики подала заявку на присоединение к инвестиционной платформе, и с ней по телефону связался специалист финансовой организации.

Эксперт пояснил, что будет консультировать нового клиента по вариантам вложения средств и поможет с сопровождением сделок на бирже. По рекомендации специалиста, жительница республики перечислила на указанный ей банковский счет свои сбережения, чтобы на эти деньги участвовать в торгах.

В дальнейшем женщина несколько раз пополняла свой «лицевой счет», вложив в биржевую торговлю в общей сложности 2 миллиона 300 тысяч рублей. Но как только ей потребовалось вывести часть собственных средств, от инвестиционной компании последовал отказ. После нескольких неудачных попыток забрать назад свои деньги, доверчивая особа пошла в полицию.