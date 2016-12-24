В Саранске пройдет финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

10-12 декабря 2021 года в Саранске пройдет Общенациональный финал VII Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». 11 декабря в 10:00 состоится торжественное открытие финала конкурса. Место проведения: отель Radisson Hotel & Congress Center Saransk.

Конкурс «Туристический сувенир» – является одной из наиболее престижных и востребованных премий России в сфере туризма, проводится ежегодно с 2015 года. В этом году финалистов со всей России принимает Саранск.

413 туристических сувениров из 45 регионов страны участвуют в финале конкурса. Финалисты представят экспертам свои конкурсные проекты, отобранные на региональных и окружных этапах. Республику Мордовию представляют компания «Ростр», творческое объединение «ВАЛЬМА», «Подарки из Саранска» (ИП Агеносова Н.М.), мастера Никишанина Татьяна, Кузьмина Юлия и Артюшкина Светлана.

11 декабря состоится открытие финала Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» и начнет работу выставка сувенирных изделий финалистов. Работы конкурсантов будут оценивать 20 экспертов. В заключительный день мероприятия 12 декабря пройдет торжественная церемония награждения, где станут известны имена победителей.

Для участников и гостей конкурса запланирована деловая программа – конференция «Туристический сувенир: от идеи до туриста. Опыт регионов и тренды в сувенирной продукции» и круглый стол «Как создать и продать туристический продукт?». Кроме того, гостей Саранска ждет специальная экскурсионная программа.

Организаторами финальных мероприятий в Саранске выступают Правительство Республики Мордовия, Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур».