Светлана Федонина назначена Полномочным представителем Республики Мордовия при Президенте РФ

Глава Мордовии Артём Здунов 10 декабря подписал Указ о назначении на должность Полномочного представителя Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации Светланы Федониной.



Руководитель республики 10 декабря в Москве представил Светлану Федонину коллективу Постоянного представительства Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации.



Также Глава республики выразил глубокую благодарность Виктору Чиндяскину, с 1992 года возглавлявшему Постоянное представительство Республики Мордовия при Президенте. Артём Здунов вручил Виктору Ивановичу медаль «За заслуги перед Республикой Мордовия» и подчеркнул, что его многолетний профессиональный опыт будет востребован и в дальнейшем.



Светлана Григорьевна Федонина родилась в 1980 году в с. Шугурово Большеберезниковского района Республики Мордовия. В 2002 году окончила Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция».



С 2003 года по 2016 год работала в Государственном комитете Республики Мордовия по организации торгов, ценовой и тарифной политике: юристом, начальником организационно-правового отдела, заместителем председателя Госкомитета.



С 2016 года по 2021 год – секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия.



Награждена Почетной грамотой Республики Мордовия.