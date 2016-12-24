Светлана Федонина назначена Полномочным представителем Республики Мордовия при Президенте РФ

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Глава Мордовии Артём Здунов 10 декабря подписал Указ о назначении на должность Полномочного представителя Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации Светланы Федониной.
Руководитель республики 10 декабря в Москве представил Светлану Федонину коллективу Постоянного представительства Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации.
Также Глава республики выразил глубокую благодарность Виктору Чиндяскину, с 1992 года возглавлявшему Постоянное представительство Республики Мордовия при Президенте. Артём Здунов вручил Виктору Ивановичу медаль «За заслуги перед Республикой Мордовия» и подчеркнул, что его многолетний профессиональный опыт будет востребован и в дальнейшем.
Светлана Григорьевна Федонина родилась в 1980 году в с. Шугурово Большеберезниковского района Республики Мордовия. В 2002 году окончила Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция».
С 2003 года по 2016 год работала в Государственном комитете Республики Мордовия по организации торгов, ценовой и тарифной политике: юристом, начальником организационно-правового отдела, заместителем председателя Госкомитета.
С 2016 года по 2021 год – секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия.
Награждена Почетной грамотой Республики Мордовия.
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