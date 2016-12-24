Светлана Федонина назначена Полномочным представителем Республики Мордовия при Президенте РФ

Новости

Глава Мордовии Артём  Здунов 10 декабря подписал Указ о назначении на должность Полномочного представителя Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации Светланы Федониной.

Руководитель республики 10 декабря в Москве представил Светлану Федонину коллективу Постоянного представительства Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации.

Также Глава республики выразил глубокую благодарность Виктору Чиндяскину, с 1992 года возглавлявшему Постоянное представительство Республики Мордовия при Президенте. Артём Здунов вручил Виктору Ивановичу  медаль «За заслуги перед Республикой Мордовия» и подчеркнул, что его  многолетний профессиональный опыт  будет востребован и в дальнейшем.

Светлана Григорьевна Федонина родилась в 1980 году в с. Шугурово Большеберезниковского района Республики Мордовия. В 2002 году окончила Мордовский  государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция».

С 2003 года по 2016 год работала в Государственном комитете Республики Мордовия по организации торгов, ценовой и тарифной политике: юристом, начальником организационно-правового отдела, заместителем председателя Госкомитета.

С 2016 года по 2021 год – секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия.

Награждена Почетной грамотой Республики Мордовия.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Дело «Газконтроля»

На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии  

Оперштаб

В максимальной зоне риска по распространению коронавируса находятся город Саранск и четыре района Мордовии

Данные оперштаба

Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии

«Золотые руки»

Бывшая учительница из Рузаевки Светлана Юртайкина предстала перед судом за кражу ювелирных украшений у школьников

1
Заказать рекламу
1
1
1