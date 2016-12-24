«Золотые хищения» у школьников потянули на условный срок

В Мордовии суд огласил приговор бывшей 28-летней учительнице Светлане Юртайкиной

Рузавский суд определил меру наказания бывшей 28-летней учительнице Светлане Юртайкиной по ее «золотому делу». Женщина обвинялась в совершении 15 воровских операций, большую часть из которых педагог провернула в «игровой форме» с детьми.

В ходе следствия было установлено, что с конца ноября прошлого года по начало февраля 2021 года Светлана Юртайкина в рузаевской школе №17 во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, где предлагала им поиграть в разные игры. Женщина завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала. В нескольких случаях она совершила кражу драгоценных изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме. Похищенные ювелирные ценности она сдавала в ломбарды, а вырученные деньги тратила на личные нужды. Ущерб, причиненный 10 потерпевшим, составил более 170 тысяч рублей.

Кроме того, учительница обвинялась в четырех фактах кражи денежных средств у родителей учеников. Под предлогом сбора наличности на страхование детей, покупку рабочих тетрадей и другие нужды класса она совершила хищение 59 тысяч рублей.

Также была установлена причастность Юртайкиной к краже денег у одной из рузаевских семей. В июне 2020 года она занималась с ребенком в качестве репетитора и заметила, где его родители хранят наличность в квартире. Воспользовавшись моментом, педагог похитила 42 тысячи рублей.

До суда женщина была под подпиской о невыезде. Свою вину она признала и даже начала возмещать причиненный ущерб. Из школы Юртайкина ушла и устроилась работать на заправку.

Приговором суда по статье 158 УК РФ «Кража» ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.