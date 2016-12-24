«Золотые хищения» у школьников потянули на условный срок

Репортер

В Мордовии суд огласил приговор бывшей 28-летней учительнице Светлане Юртайкиной

Рузавский суд определил меру наказания бывшей 28-летней учительнице Светлане Юртайкиной по ее «золотому делу». Женщина обвинялась в совершении 15 воровских операций, большую часть из которых педагог провернула в «игровой форме» с детьми.

В ходе следствия было установлено, что с конца ноября прошлого года по начало февраля 2021 года Светлана Юртайкина в рузаевской школе №17 во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, где предлагала им поиграть в разные игры. Женщина завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения,  которые обратно не возвращала.  В нескольких случаях она совершила кражу драгоценных изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на  форме. Похищенные ювелирные ценности она сдавала в ломбарды, а вырученные деньги тратила на личные нужды. Ущерб, причиненный 10 потерпевшим, составил более 170 тысяч рублей.

Кроме того, учительница обвинялась в четырех фактах кражи денежных средств у родителей учеников. Под предлогом сбора наличности на страхование детей, покупку рабочих тетрадей и другие нужды класса она совершила хищение 59 тысяч рублей.

Также была установлена причастность Юртайкиной к краже денег у одной из рузаевских семей.  В июне 2020 года она занималась с ребенком в качестве репетитора и заметила, где его родители хранят наличность в квартире. Воспользовавшись моментом, педагог похитила  42 тысячи рублей.

До суда женщина была под подпиской о невыезде. Свою вину она признала и даже начала возмещать причиненный ущерб. Из школы Юртайкина ушла и устроилась работать на заправку.

Приговором суда по статье 158 УК РФ «Кража» ей  назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Оперштаб

В максимальной зоне риска по распространению коронавируса находятся город Саранск и четыре района Мордовии

«Накуриться до отвала!»

В Мордовии сотрудник колонии выращивал у себя растительную наркоту в «промышленных масштабах»

Дело «Газконтроля»

На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии  

Диалог с бизнесом

При Главе Мордовии будет сформирован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства

«Твой Ход»

Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса

Прямая коммуникация

Жители Саранска через соцсети направили в ЦУР Республики Мордовия почти 15,5 тысяч обращений

1
Заказать рекламу
1
1
1