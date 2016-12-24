В Саранске откроется музейная онлайн выставка к 90-летию Анатоля Ивановича Березина

Культура

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов приглашает на онлайн выставку «Человек долга и чести. Березин Анатолий Иванович»   

16 декабря 2021  года Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. приглашает на онлайн выставку  «Человек долга и чести. Березин Анатолий Иванович»,  которая будет проходить  в рамках проекта «Люди долга и чести» и приурочена 90-летию со дня рождения  видного хозяйственного и партийного деятеля Республики Мордовия. 

Анатолий Иванович Березин – именем этого человека, который почти два десятилетия руководил Мордовией,  назвали целую эпоху в новейшей истории республики.  Родился он 16 декабря 1931 года в селе Рождествено ныне Ичалковского района Мордовии  в крестьянской семье. Окончил Мордовский государственный пединститут им. А.И. Полежаева и сельскохозяйственный факультет Мордовского  государственного университета.

С 1954 года начинается карьера Анатолия Ивановича как партийного и государственного деятеля.   С 1961 по – 90 годы -  первый секретарь Дубенского, Атяшевского райкомов КПСС, первый секретарь Саранского горкома партии, Председатель Совета Министров МАССР, первый секретарь Мордовского обкома КПСС, Председатель Верховного Совета МАССР, делегат XXIII-XXV съездов КПСС, депутат Верховного Совета СССР, РСФСР, МАССР. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, медалями. 

В период деятельности Березина за успехи в социально-экономическом и культурном строительстве Мордовская АССР была награждена орденами Ленина (1985), Октябрьской революции (1980) и Дружбы народов (1972). 

Анатолий Иванович Березин ушел из жизни 28 апреля 1998 года. 

Для просмотра онлайн выставки необходимо пройти по ссылке:  http://patriotrm.clan.su/publ/ljudi_dolga_i_chesti/1-1-0-1366 

Получить подробную информацию Вы сможете, позвонив по телефону: 47-15-57 

Адрес музея: ул. Советская, 34а. Контактный телефон: 47-15-57. 

Сайт Мемориального музея: www.patriotrm.clan.su
E-mail: mordovpoisk@list.ru

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