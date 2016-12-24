В Саранске откроется музейная онлайн выставка к 90-летию Анатоля Ивановича Березина

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов приглашает на онлайн выставку «Человек долга и чести. Березин Анатолий Иванович»

16 декабря 2021 года Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. приглашает на онлайн выставку «Человек долга и чести. Березин Анатолий Иванович», которая будет проходить в рамках проекта «Люди долга и чести» и приурочена 90-летию со дня рождения видного хозяйственного и партийного деятеля Республики Мордовия.

Анатолий Иванович Березин – именем этого человека, который почти два десятилетия руководил Мордовией, назвали целую эпоху в новейшей истории республики. Родился он 16 декабря 1931 года в селе Рождествено ныне Ичалковского района Мордовии в крестьянской семье. Окончил Мордовский государственный пединститут им. А.И. Полежаева и сельскохозяйственный факультет Мордовского государственного университета.

С 1954 года начинается карьера Анатолия Ивановича как партийного и государственного деятеля. С 1961 по – 90 годы - первый секретарь Дубенского, Атяшевского райкомов КПСС, первый секретарь Саранского горкома партии, Председатель Совета Министров МАССР, первый секретарь Мордовского обкома КПСС, Председатель Верховного Совета МАССР, делегат XXIII-XXV съездов КПСС, депутат Верховного Совета СССР, РСФСР, МАССР. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, медалями.

В период деятельности Березина за успехи в социально-экономическом и культурном строительстве Мордовская АССР была награждена орденами Ленина (1985), Октябрьской революции (1980) и Дружбы народов (1972).

Анатолий Иванович Березин ушел из жизни 28 апреля 1998 года.

Для просмотра онлайн выставки необходимо пройти по ссылке: http://patriotrm.clan.su/publ/ljudi_dolga_i_chesti/1-1-0-1366

Получить подробную информацию Вы сможете, позвонив по телефону: 47-15-57

Адрес музея: ул. Советская, 34а. Контактный телефон: 47-15-57.

Сайт Мемориального музея: www.patriotrm.clan.su

E-mail: mordovpoisk@list.ru