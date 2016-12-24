В Саранске пожилой водитель насмерть сбил на дороге 72-летнего пешехода

«Денежная реформа по-цыгански»
В Мордовии представительницы цыганской народности попались на хищении более 200 тысяч рублей у пожилых женщин
Как сообщает Госавтоинспекция республики, в столице Мордовии 9 декабря 70-летний пенсионер за рулем авто сбил еще более возрастного пешехода, который скончался в больнице. ДТП произошло в 7 часов утра на ул. Коваленко. 70-летний водитель «Лада Гранта» (стаж с 1969 г.) не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 72-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилой пострадавший с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где от полученных травм скончался. Водитель трезв. На данном участке автодороги были выявлены недостатки транспортно – эксплуатационного состояния УДС – отсутствие горизонтальной линии разметки, отсутствие необходимых дорожных знаков над проезжей частью автодороги.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии представительницы цыганской народности попались на хищении более 200 тысяч рублей у пожилых женщин
60-летнюю жительницу Саранска ограбил «виртуальный друг» с сайта знакомств
К работе новый руковдитель ВУЗа приступит 11 ноября
В Мордовии прекратили уголовное дело против владельца ресторана «Самовар» Самвела Мкояна
В Саранске прошло обсуждение строительства трёх жилых домов по улице Победы
Жители Саранска через соцсети направили в ЦУР Республики Мордовия почти 15,5 тысяч обращений
Первые машины уже прибыли в регион
На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии
Александр Сайгачев покинул пост главы Рузаевского района. В статусе врио территорией будет руководить Александр Юткин из Саранска
Бывшего начальника отделения ГИБДД по Зубово-Полянскому району Александра Дурнова отправили в СИЗО