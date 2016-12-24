В Саранске пожилой водитель насмерть сбил на дороге 72-летнего пешехода

Репортер

Как сообщает Госавтоинспекция республики, в столице Мордовии 9 декабря 70-летний пенсионер за рулем авто сбил еще более возрастного пешехода, который скончался в больнице. ДТП произошло в 7 часов утра на ул. Коваленко. 70-летний водитель «Лада Гранта» (стаж с 1969 г.) не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 72-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилой пострадавший с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где от полученных травм скончался. Водитель трезв. На данном участке автодороги были выявлены недостатки транспортно – эксплуатационного состояния УДС – отсутствие горизонтальной линии разметки, отсутствие необходимых дорожных знаков над проезжей частью автодороги.

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