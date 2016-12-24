Артём Здунов провел рабочую встречу с делегацией ПАО «Газпром»

9 декабря в Доме Республики Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с представителями ПАО «Газпром». Главной темой обсуждения стала программа догазификации на территории региона. В совещании приняли участие Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров и члены кабинета министров.

В настоящее время жителями Мордовии подано 2073 заявки на газификацию домовладений – это 81% от плана. Заключен 791 договор на технологическое присоединение, что составляет 31% от общего числа. На эти цели «Газпром» инвестирует в регион более 2,4 млрд. рублей. До 2025 года республика будет технически газифицирована на 100%. Было отмечено, что необходимо ускорить работу по заключению договоров с собственниками.

Артём Здунов подчеркнул, что главам муниципальных образований уже даны соответствующие поручения. Зачастую проблема заключается в том, что у некоторых граждан отсутствуют документы на дома. Районным администрациям поставлена четкая задача оказать гражданам максимальную помощь в оформлении прав на владение недвижимостью.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы повышения платежной дисциплины потребителей газа.