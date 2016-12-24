Брать стали больше

В Мордовии подросла средняя сумма выявленной взятки – до 335 тысяч рублей

В Международный день борьбы с коррупцией в МВД по РМ состоялся круглый стол, в рамках которого спикеры обсудили проблематику коррупционных деяний на территории республики.

В 2021 году сотрудниками органов внутренних дел региона задокументировано 168 коррупционных преступлений. Пресечено 70 фактов взяточничества, из которых 14 в крупном и особо крупном размере. Средняя сумма взятки составила 335 тысяч рублей, что выше среднего размера за 2020 год (160 тысяч рублей). При этом самая крупная сумма взятки, выявленная в 2021 году, составила 7 миллионов рублей. Выявлено 100 лиц, совершивших коррупционные преступления, из них 36 человек - по тяжким составам, обеспечено возмещение ущерба - в сумме более 95 миллионов рублей.

Основная масса коррупционных преступлений совершена в сфере государственной власти и связана со злоупотреблением служебным положением должностными лицами различного уровня. В 2021 году продолжалась реализация материалов в отношении должностных лиц органов власти республики, установлена их причастность к совершению коррупционных преступлений, связанных с хищением республиканских бюджетных средств в сумме 217 миллионов рублей. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в отношении глав муниципальных районов республики к уголовной ответственности привлечено 12 руководителей районных администраций.

«Задокументировано коррупционное преступление, совершенное должностным лицом образовательного учреждения, который получил незаконное денежное вознаграждение в виде взятки в особо крупном размере в сумме 1,7 млн рублей за обеспечение победы в аукционе на строительство общежития. Кроме того, выявлены преступные схемы получения так называемых «откатов» должностными лицами крупных промышленных предприятий, расследованы и направлены в суд уголовные дела по фактам получения коммерческого подкупа в общей сумме более 5 миллионов рублей. Возбуждено и направлено в суд уголовное дело в отношении должностного лица МЧС России, получившего взятку в сумме 100,5 тыс. рублей за приемку выполненных работ по капитальному ремонту административного здания», - рассказал врио начальника УЭБиПК МВД по РМ подполковник полиции Александр Вдовин.

Руководитель контрольно-следственного отдела Следственного комитета по РМ подполковник юстиции Сергей Губанов сообщил, что следственными органами продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшей председателя Государственного комитета по делам молодежи РМ. - «Как полагает следствие, она получала через посредников взятки от жителей республики за совершение незаконных действий, связанных с включением в нарушение очередности в список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства».