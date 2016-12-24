Опыт Мордовии по вовлечению местных сельхозпроизводителей в систему школьного питания признан убедительным

Глава Мордовии Артём Здунов 9 декабря провел заседание рабочей группы по вопросам школьного питания комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование». Заседание состоялось в очно-дистанционном формате. В студии Дома Республики присутствовали первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев, члены рабочей группы: сенатор РФ от Республики Мордовия, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Петр Тултаев, руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев, президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов, и.о. ректора МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, ректор Московского госуниверситета пищевых производств Михаил Балыхин, члены Правительства Мордовии. Остальные участники рабочей группы присоединились к обсуждению посредством видеосвязи.

Напомним, что рабочая группа Госсовета по вопросам школьного питания получила постоянный статус. В течение года на ее заседаниях в тесном взаимодействии с регионами страны, федеральными органами власти, отраслевыми институтами и общественными организациями была проведена большая работа по определению ключевых направлений развития сферы школьного питания.

«Мы работали над кругом наиболее острых и проблемных вопросов, решение которых напрямую влияет на качество и безопасность питания наших детей, - отметил Артём Здунов. – Это модернизация инфраструктуры школьного питания, совершенствование экономических механизмов и нормативной правовой базы в данной сфере, повышение кадрового потенциала, развитие производства качественной продукции с опорой на местный АПК. Итоги работы временной рабочей группы нашли свое отражение в материалах Государственного совета Российской Федерации по вопросам общего образования осенью текущего года. Теперь наша работа продолжается в обновленном составе».

Глава Мордовии обозначил основные направления, по которым рабочая группа будет работать в 2022 году. В их числе - оценка потребности регионов в бюджетных средствах для переоснащения пищеблоков школьных столовых, вопросы родительского контроля за школьным питанием, кадрового обеспечения, производства качественной продукции на местных предприятиях АПК.

Первый заместитель Министра просвещения России поблагодарил Главу Мордовии за эффективную деятельность рабочей группы. «В модернизацию образования по поручению Президента направляются серьезные средства, - сказал Александр Бугаев. – Они вкладываются в строительство новых школ и в реконструкцию имеющихся. Вопросы питания школьников тоже не должны оставаться без внимания. Совершенствование школьного питания – очень многозадачное направление. Министерство просвещения РФ вместе с коллегами из Роспотребнадзора разработали и направили во все субъекты методические рекомендации по порядку создания условий для участия родителей в контроле за организацией питания обучающихся образовательных организаций. Это значимый документ, поскольку родительское сообщество – активная часть нашего движения, и оно озабочено вопросами горячего питания».

На заседании рабочей группы выступил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что опыт Мордовии по вовлечению местных сельхозпроизводителей в систему школьного питания является убедительным и может использоваться другими регионами.

Президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов сообщил, что совместно с Московским университетом пищевых производств разработана единая методика оценки бюджетных расходов на создание условий для организации горячего питания. «Она позволяет оценить затраты на доукомплектование и замену технологического оборудования, определить перечень и стоимость ремонтных работ на пищеблоках, достаточность помещений и уточнить тип столовой, необходимой для каждой конкретной школы», - сказал он.

Глава Мордовии подчеркнул, что создание эффективной системы школьного питания должно идти в тесном взаимодействии с наукой.

Ректор Московского госуниверситета пищевых производств Михаил Балыхин, отметив богатый опыт региона в вопросах организации школьного питания, предложил создать в Саранске национальный ситуационный центр, который будет координировать эту работу.

Исполняющий обязанности ректора МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко заявил о готовности создать на базе университета совместно с Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи кафедру диетологии, нутрициологии и организации и технологии социального питания.

Все рекомендации и предложения, высказанные на заседании рабочей группы, будут учтены при подготовке окончательных решений.