Наркодилеры в тюремных робах

Суд в Мордовии вынес приговор двум заключенным, устроившим торговлю наркотой прямо из колонии

Приговор по занятному уголовному делу огласил суд в Мордовии. Скамья подсудимых на процессе пустовала – ответ перед законом держали уже сидящие в заключении два деятеля, устроившие торговлю наркотой из-за колючей проволоки.

Освоивших на зоне дистанционную куплю-продажу «синтетики» разоблачили сотрудники УФСБ по РМ. Отбывавшие наказание в колонии 26-летний уроженец Орловской области и его 51-летний сокамерник тайными путями заполучили в свои руки мобильные телефоны, с помощью которых и стали проворачивать наркотические сделки. Они были людьми опытными, в колонию загремели как раз за сбыт наркотических средств, поэтому прекрасно знали как все устроено в этом «бизнесе».

Общение с продавцами и покупателями велось преимущественно по переписке в интернете. У оптовых поставщиков они по сходной цене приобретали нужный «товар» и выставляли его на продажу со своей накруткой. Партии наркоты из одного тайника в другой перемещали их компаньоны на воле, получавшие инструкции от сидельцев. Доход от прибыльных операций скапливался на счетах доверенных людей. Полученную прибыль зеки вкладывали в расширение дистанционной торговли и тратили на свои нужды в колонии.

«Предприятие за решеткой» процветало до того момента, как попало в поле зрения оперативников УФСБ по РМ. В апреле 2019 года сотрудники спецслужбы вышли на след предприимчивых дельцов. Силовики провели оперативное мероприятие - выступили в роли покупателей и организовали у тюремных дилеров две «контрольные закупки». Были приобретены две партии амфетамина - на 40 тысяч и 160 тысяч рублей. Курьер на воле разместил наркотик в тайниках на территории Зубово-Полянского района, а координаты с товаром были пересланы покупателю в сообщении. Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы привлечь сидельцев к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.

Двум партнерам по «бизнесу за колючкой» мордовский суд не пожалел годков. С учетом ранее назначенного наказания один из них получил 11 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима, второму назначено 14 лет лишения свободы также в колонии строгого режима.