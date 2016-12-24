В центре образования «Тавла» состоялось открытие всероссийской акции «Здоровое питание школьника»

9 декабря в центре образования «Тавла» в Саранске состоялось открытие всероссийской акции «Здоровое питание школьника». В ней приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев. В режиме видеоконференцсвязи к обсуждению темы школьного питания подключились представители регионов России и федеральных структур.

Вопрос качественного горячего питания в российских школах стоит на особом контроле у Президента России. Об этом напомнил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, открывая обсуждение. Он отметил, что система будет постоянно совершенствоваться, вырабатывать идеальную методику предстоит на подобных конференциях. В частности, он сказал: «Второй год подряд питание во всех начальных школах страны организовано за счет федерального бюджета – а это более 7 млн. детей. В следующем году на эти цели предусмотрено 62 млрд. рублей. Наша задача – обеспечить пропаганду здорового образа жизни и правильного питания».

Глава Мордовии подчеркнул, что республика работает над повышением качества питания школьников уже не первый год, это неоднократно отмечалось на федеральном уровне. «Качественное и сбалансированное питание важно для здоровья наших школьников. Мы внимательно следим за тем, что закупаем, какого качества эти продукты, в каких условиях готовятся блюда, насколько еда сбалансирована. Ответственные лица занимаются этим ежедневно. Кроме того, контроль осуществляют родители, что немаловажно», - сказал Артём Здунов.

Первый заместитель Министра просвещения РФ выразил благодарность руководителю региона за работу по организации и контролю школьного питания в рамках Государственного Совета. «Показательно, что эта тема рассматриваются на высшем уровне. Нам важно, чтобы каждый ребенок был не просто обеспечен горячим питанием - все продукты должны быть качественными и полезными, а блюда – вкусными», - добавил Александр Бугаев.

Предметно эта тема будет обсуждаться 9 декабря на заседании рабочей группы по вопросам питания школьников комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование».