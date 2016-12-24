В Саранске «бесправный рулевой» сбил на авто 79-летнего пешехода

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, вчера в Саранске «бесправный рулевой» сбил на авто 79-летнего пешехода. Это случилось около 10 утра на обледенелой дороге по ул. Веселовского. 47-летний водитель за рулем «Лады Калина», не имеющий прав, совершил наезд на 79-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу. Водитель трезв, на него были составлены административные материалы по нескольким статьям. Примечательно, что в этом году его уже 14 раз штрафовали за нарушения правил дорожного движения, из которых 13 - за превышение скорости.

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