По информации Госавтоинспекции республики, вчера в Саранске «бесправный рулевой» сбил на авто 79-летнего пешехода. Это случилось около 10 утра на обледенелой дороге по ул. Веселовского. 47-летний водитель за рулем «Лады Калина», не имеющий прав, совершил наезд на 79-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу. Водитель трезв, на него были составлены административные материалы по нескольким статьям. Примечательно, что в этом году его уже 14 раз штрафовали за нарушения правил дорожного движения, из которых 13 - за превышение скорости.