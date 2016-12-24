Заплатил налоги и - свободен

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В Мордовии прекратили уголовное дело против владельца ресторана «Самовар» Самвела Мкояна
Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Мордовии принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении генерального директора Дениса Чернова и фактического руководителя ООО «УК «Нектарин» Самвела Мкояна, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Это сделано в связи с полным возмещением причиненного ущерба бюджету. Отдельно подчеркивается, что такое прекращение дела является нереабилитирующим основанием.
Под «уголовную раздачу» известный в республике бизнесмен Самвел Мкоян попал в августе этого года. Он распоряжался популярным в Саранске рестораном «Самовар», долгое время был издателем журнала FOX Magazine, занимался рестораном «Мордовское подворье» и Саранским вагоноремонтным заводом.
По данным следствия, гендиректор управляющей компании «Нектарин» Денис Чернов и фактический хозяин этой структуры Самвел Мкоян путем махинаций уклонились от уплаты налогов на сумму около 49 миллионов рублей. Это в ходе оперативных мероприятий выявили сотрудники профильного подразделения МВД по РМ. Обвинение «деловым людям» было предъявлено с квалифицирующим признаком - в составе группы лиц по предварительному сговору. По этой статье, помимо прочего, можно было и за решетку загреметь – до шести лет.
Но не последний в деловом мире республики человек, Самвел Мкоян, не стал искушать судьбу. Тем более, что причастность парочки к налоговым махинациям подтверждалась показаниями свидетелей и выводами финансово-экономической экспертизы. Соответственно, Мкоян и Чернов добровольно и в полном объеме возместили государству причиненный налоговым преступлением ущерб - на сумму более 70 миллионов рублей (с учетом пени и штрафов).
Фото Инстаграм
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