Глава Мордовии встретился с руководителем Всероссийского центра национальной строительной политики

8 декабря Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем Всероссийского центра национальной строительной политики Александром Моором. Обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия региона с ведомством.



Напомним, в августе в Саранске состоялось подведение итогов федерального конкурса «Лидеры строительной отрасли». В число победителей вошли 30 специалистов со всей страны. Каждый из них предложил для реализации свои проекты. Все они вошли в кадровый резерв отрасли.



Один из участников, учредитель специализированного застройщика «Билдинг Групп» Дмитрий Новиков, предложил проект комплексной многоквартирной малоэтажной застройки. Предполагается, что это будет загородный микрорайон комфорт-класса со всей необходимой инфраструктурой, включая парковки, игровые площадки, торговый центр, детский сад и спортзал. Концепция была представлена Артёму Здунову.



Глава региона поручил изучить возможность проектирования подобного комплекса в случае его востребованности у жителей Мордовии. Также стороны обсудили взаимовыгодные инвестиционные проекты на территории республики.