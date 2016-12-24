Глава Мордовии встретился с руководителем Всероссийского центра национальной строительной политики

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8 декабря Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем Всероссийского центра национальной строительной политики Александром Моором. Обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия региона с ведомством.
Напомним, в августе в Саранске состоялось подведение итогов федерального конкурса «Лидеры строительной отрасли». В число победителей вошли 30 специалистов со всей страны. Каждый из них предложил для реализации свои проекты. Все они вошли в кадровый резерв отрасли.
Один из участников, учредитель специализированного застройщика «Билдинг Групп» Дмитрий Новиков, предложил проект комплексной многоквартирной малоэтажной застройки. Предполагается, что это будет загородный микрорайон комфорт-класса со всей необходимой инфраструктурой, включая парковки, игровые площадки, торговый центр, детский сад и спортзал. Концепция была представлена Артёму Здунову.
Глава региона поручил изучить возможность проектирования подобного комплекса в случае его востребованности у жителей Мордовии. Также стороны обсудили взаимовыгодные инвестиционные проекты на территории республики.
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