Артём Здунов: «Мы будем и дальше поддерживать молодежные научные проекты!»

8 декабря Глава Мордовии Артём Здунов провёл встречу с победителями конкурса «Умник» Фонда содействия инновациям. Программа поддерживает коммерчески ориентированные научно-технические проекты молодых исследователей. Руководитель республики пообщался с начинающими учеными и ознакомился с их работами.

Глава региона отметил, что в текущем году на участие в конкурсе было подано 263 заявки – это рекорд, в два раза превышающий показатель прошлого года. Сумма гранта составила 500 тысяч рублей.

О важности работы с фондами неоднократно говорил и Президент страны. «Владимир Путин большое внимание уделяет подобному финансированию молодежных проектов, поэтому у нас очень серьезный настрой на работу с большинством основных фондов. 30 победителей – это далеко не предел наших возможностей, - сказал Артём Здунов. – Предлагаю обратить внимание на разработки, которые не нашли финансирования в прошлые годы. Самые достойные необходимо развивать. Мы будем и дальше поддерживать молодежные научные проекты».

Министру промышленности, науки и новых технологий РМ поручено оказать победителям всю необходимую помощь и довести их до практического результата. Игорь Губайдуллин отметил, что за каждым проектом закреплен менеджер, оказывается безвозмездное бухгалтерское и юридическое сопровождение.

Победители программы рассказали Артёму Здунову о своих новаторских задумках. Они касаются совершенно разных сфер: от туристической отрасли до совершенствования производства оптического волокна и реабилитации от ковида. Глава республики подчеркнул, что каждая работа должна быть внедрена в жизнь. Также он рекомендовал молодым ученым активнее работать в патентном направлении и регистрировать свои разработки.