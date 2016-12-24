В Рузаевском районе – смена власти

7 декабря депутаты Рузаевского райсовета на внеочередной сессии приняли отставку главы Рузаевского района Александра Сайгачева. Он покидает пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

- Александр Иванович возглавлял Рузаевский район всего полтора года. Но за столь короткий срок он показал себя успешным руководителем и грамотным организатором, - подчеркнул участвовавший в работе сессии председатель Правительства РМ Владимир Сидоров.

- В Рузаевском районе я проработал не так долго. Но за это короткое время он стал для меня родным, вы все - близкими для меня людьми, - сказал в своем выступлении Александр Сайгачев. - Мы работали одной командой. Скажу честно — я старался, работал на результат. Вступая в должность главы района, именно такую цель я ставил перед собой и всей командой. Поэтому каждый день я стремился воплотить ее в жизнь. Но дать оценку моей работе могут только жители, а также вы, депутаты, мои коллеги.

Депутаты приняли решение утвердить Александра Юткина врио главы Рузаевского района. Со вчерашнего дня он перешел из Саранска на работу в Рузаевку в качестве первого заместителя главы района. Александр Юткин сменил на этом посту Владимира Чудайкина, который перешел на новое место работы.

Александр Борисович Юткин - 41-летний уроженец Теньгушевского района. В 2002 году он окончил МГУ имени Н.П. Огарева по специальности «Социальная работа», в 2004 году по специальности «Юриспруденция». Свою трудовую деятельность начал с должности юриста в администрации Теньгушевского района, с 2011 года был главой администрации Ленинского района Саранска.

Глава кабмина Мордовии Владимир Сидоров поставил перед ним ряд важных задач. Это улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, решение проблемы с изношенными сетями водоснабжения и водоотведения, увеличение числа высокооплачиваемых рабочих мест, продолжение работы по строительству жилья, переселения граждан из ветхого и аварийного фонда, выполнение наказов избирателей, активное участие района в программе социальной догазификации и другие.

Александр Сайгачев также пожелал удачи Александру Юткину.

- Не снижайте планку, которую мы задали. Горите своим делом! Делайте всё для того, чтобы Рузаевка, все сёла и деревни, развивались. Уверен, у вас всё получится. Это прекрасный район, здесь живут замечательные люди, настоящие патриоты, преданные, любящие, болеющие за свое дело. Мне было приятно работать в Рузаевке! Всем огромное спасибо!

Депутаты выступили со словами благодарности в адрес Александра Сайгачева и пожелали ему успехов на новом поприще.



Также народные избранники объявили конкурс на замещение должности главы Рузаевского района, итоги которого будут подведены 30 декабря.