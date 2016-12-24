23-летняя жительница Мордовии пала финансовой жертвой мехового влечения

Молодая особа из Рузаевки в погоне за дисконтом на меховые изделия оплатили доставку двух шуб мошеннику в «Инстаграм». Сумма ее потерь составила около 90 тысяч рублей.

Девушка рассказала полицейским, что на рискованную покупку ее сподвигло размещенное в «Инстаграм» объявление о продаже меховых изделий со скидкой. Там речь шла о товарах в известных сетевых магазинах, расположенных в том числе и в Мордовии. Перейдя по ссылке она заказала для себя и мамы две шубы, перечислив полную предоплату за них в сумме 89020 рублей.

Как следовало из переписки с продавцом, после поступления денежных средств на счет, курьер должен был привезти покупки из Саранска в Рузаевку. Однако в назначенное время шубы ей не доставили. И только тогда покупательница решила ознакомиться с отзывами о сообществе, где она приобрела меховые изделия. Тут-то и выяснилось, что аккаунт принадлежит откровенному «кидале», от которого не дождешься ни денег, ни шуб.

В настоящий момент сотрудники МВД по РМ проводят необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к мошенничеству.