23-летняя жительница Мордовии пала финансовой жертвой мехового влечения

«Накуриться до отвала!»
В Мордовии сотрудник колонии выращивал у себя растительную наркоту в «промышленных масштабах»
Молодая особа из Рузаевки в погоне за дисконтом на меховые изделия оплатили доставку двух шуб мошеннику в «Инстаграм». Сумма ее потерь составила около 90 тысяч рублей.
Девушка рассказала полицейским, что на рискованную покупку ее сподвигло размещенное в «Инстаграм» объявление о продаже меховых изделий со скидкой. Там речь шла о товарах в известных сетевых магазинах, расположенных в том числе и в Мордовии. Перейдя по ссылке она заказала для себя и мамы две шубы, перечислив полную предоплату за них в сумме 89020 рублей.
Как следовало из переписки с продавцом, после поступления денежных средств на счет, курьер должен был привезти покупки из Саранска в Рузаевку. Однако в назначенное время шубы ей не доставили. И только тогда покупательница решила ознакомиться с отзывами о сообществе, где она приобрела меховые изделия. Тут-то и выяснилось, что аккаунт принадлежит откровенному «кидале», от которого не дождешься ни денег, ни шуб.
В настоящий момент сотрудники МВД по РМ проводят необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к мошенничеству.
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В Мордовии сотрудник колонии выращивал у себя растительную наркоту в «промышленных масштабах»
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