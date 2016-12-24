Артём Здунов вручил волонтерам награды

7 декабря Глава Мордовии Артём Здунов вручил региональным волонтерам награды, приуроченные к Международному дню добровольца. Также были подведены итоги республиканских конкурсов «Лучший социально ориентированный сотрудник» и «Лучший волонтерский отряд».

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, Артём Здунов отметил их профессиональную и ответственную работу даже в самые сложные периоды. «У нас было много событий, которые приходилось решать всей республикой. Коронавирус никуда не уходит, лесные пожары, ураганы – вы помогаете везде и всегда. Спасибо за работу! Без вас нам пришлось бы очень тяжело, - сказал Глава республики. - Впереди много мероприятий, где вы также примете участие. Это финал чемпионата WorldSkills Russia, Всероссийский сельский сабантуй, много спортивных состязаний и международных олимпиад».

На данный момент в Мордовии на постоянной основе работают несколько добровольческих объединений: «Волонтеры – медики», «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», движение «ЭКА», поисково-спасательный отряд «ПОИСК 13 регион». Общая численность жителей республики, вовлеченных в добровольческую деятельность, превышает 23 тыс. человек.

В 2021 году продолжилась акция «#МыВместе». Добровольцы непрерывно оказывают помощь гражданам, находящимся в группе повышенного риска, помогают в приобретении и доставке лекарств и товаров первой необходимости. В рамках проекта продуктовую помощь получили более 300 человек. Памятной медалью Президента РФ за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи были награждены Нелли Акопова и Валерий Демидов.

В 2019 году Указом Главы РМ был учрежден Почетный знак «Доброволец Республики Мордовия». Артём Здунов вручил звания 10 отличившимся волонтерам.

Также на встрече был дан старт предновогодней акции «Елка желаний» всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Его цель – подарить праздник семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На новогодней елке находятся открытки, на которых написаны желания участников проекта. Три из них снял Артём Здунов. Он пообещал, что эти мечты будут исполнены.