В Саранске 8 декабря ожидается сильный порывистый ветер

По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 декабря в Саранске и местами по республике ожидается усиление южного ветра с порывами 15-17 м/с.



При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).



Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).