В Саранске 8 декабря ожидается сильный порывистый ветер

Фольклор и традиции финно-угров в VR-пространстве
В онлайн-финале конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» проект студентки из Саранска стал одним из победителей
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 декабря в Саранске и местами по республике ожидается усиление южного ветра с порывами 15-17 м/с.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).
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В онлайн-финале конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» проект студентки из Саранска стал одним из победителей
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