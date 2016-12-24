В Мордовии задержали 25-летнего парня за резню в квартире

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ задержали в Ромодановском районе 25-летнего молодчика, устроившего «застольную резню».

1 декабря в дежурную часть полиции в поселке Ромоданово поступило сообщение об обнаружении в квартире бездыханного тела 32-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Еще один местный товарищ из этой же квартиры был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Оперативники быстро вычислили причастного к этой расправе. Им оказался ранее судимый за совершение грабежа 25-летний житель поселка Константиновка. Само собой, по месту жительства он не появлялся. Но полицейские по горячим следам установили его местонахождение - парень был задержан в жилище своего знакомого, где пытался «схорониться» на время розыска.

По предварительным данным, вечером 1 декабря уголовный «мастер клинка» выпивал в компании нескольких человек. Как нередко случается во время бурных алкогольных «забегов», по какому-то поводу вспыхнула ссора, и тогда парень схватился за нож. Он нанес удары двум мужчинам, 32-х и 36-и лет, и сразу же покинул квартиру. От полученных ран один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован в медицинское учреждение.

Задержанному предъявлено обвинение за убийство и покушение на убийство двух лиц. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.