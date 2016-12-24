Застройщикам Мордовии вручили благодарности от Росреестра

Управление Росреестра по Республике Мордовия провело семинар для застройщиков и кредитных организаций. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы электронного взаимодействия застройщиков с Росреестром.

Эксперты ведомства рассказали специалистам строительных компаний о преимуществах работы в личном кабинете пользователя сайта Росреестра, о стратегических направлениях развития и достижениях ключевых показателей деятельности Управления за 2021 год, представили обзор изменений законодательства в сфере недвижимости.

За активное и плодотворное сотрудничество руководитель Управления Светлана Балескова вручила благодарственные письма представителям компаний ООО СЗ «СК Мегаполис», ООО СЗ «Формат А», ПАО «СЗ «Саранский ДСК», ООО СЗ «Саранскстройинвест», ПАО «Сбербанк».

«Цифровизация услуг обеспечивает не только застройщикам, но гражданам, кредитным организациям и органам власти новый уровень качества предоставления государственных услуг и еще больший объем возможностей. Так, например, срок регистрации по документам, представленным в электронном виде, составляет от 1-3 рабочих дней вместо 7», - подчеркнула Светлана Балескова.

«Мы гордимся совместным с Росреестром пилотным проектом «Ипотека за 24 часа», который эффективно работает благодаря высокому уровню экспертизы, проводимой регистраторами, и наших сотрудников по выдаче ипотеки», - отметила начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк» Алина Марковская.