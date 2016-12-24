Студентки из Мордовии стали призёрами Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

По итогам финала молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», участниками которого стали 160 лучших студентов страны, два участника из Республики Мордовия стали бронзовыми призёрами.

Финал проходил в очном формате в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Участниками финала стали 160 человек из 42 субъектов РФ и 82 вузов и колледжей страны.

Бронзовыми призёрами кубка стали Юлия Бедрикова и Юлия Бочарова, представляющие Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева.

«Я от всей души поздравляю победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Ими стали 10 сильнейших конкурсантов из самых разных регионов нашей страны. Три человека представляют Приморье, двое – Москву. Также победу одержали студенты из Смоленска, Твери, Краснодара, Ростовской и Московской области. Нам было по-настоящему трудно определить победителей, ведь все финалисты талантливы и амбициозны. Каждый участник выложился по максимуму. Уверен, их впереди ждет еще много побед», – поздравил финалистов и победителей заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В очном финале участники управляли виртуальной компанией, находящейся в момент кризиса. Каждый игровой период конкурсанты в командах от 3 до 5 человек принимали по 75 управленческих решений и планировали не менее 5 ключевых бизнес-показателей компании. Во время процесса принятия управленческих решений студентов оценивали более 50 приглашенных экспертов из крупнейших компаний-работодателей страны по различным управленческим компетенциям, а также по навыкам публичных выступлений. А лидерские навыки конкурсантов оценивали представители бизнеса, органов государственной власти и победители, финалисты и успешные участники конкурса управленцев «Лидеры России».

Кроме того, финалисты прошли тесты от образовательной платформы Skillfolio, которые не только дали им дополнительные баллы в индивидуальный рейтинг, но и помогли студентам определить типологию характера, оценить уровень развития эмоционального интеллекта и когнитивных способностей, субъективного контроля человека.

Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вузов и студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитии компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях.

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.