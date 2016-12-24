Мордовия примет самое активное участие в новой федеральной программе капитального ремонта школ

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов, посвященное реализации национальных проектов. В этом году в республике возводится большое количество социально значимых объектов, в 2022 году объектов будет больше.

Владимир Сидоров поручил профильным министрам и главам районов в срок завершить работы, запланированные на текущий год. «Необходимо уже сейчас начать активную работу по объектам следующего года: завершать подготовку документации, объявлять торги на определение подрядных организаций», - подчеркнул руководитель кабинета министров.

В следующем году в поселке Атяшево будет возведен социокультурный центр, дома культуры - в поселке Барашево Теньгушевского района и в селе Старый Город Темниковского района. В Рузаевке начнется возведение детской поликлиники, в Саранске в течение двух следующих лет завершится строительство специальной коррекционной школы-интерната.

С 2022 года в России стартует программа капитального ремонта школ. Наша республика планирует принять в ее реализации самое активное участие: 11 школ вошли в заявку на следующий год.

Продолжится реализация программы переселения граждан из аварийного жилого фонда: новые дома будут возведены в Рузаевке, Ардатовском, Инсарском, Ромодановском, Ковылкинском, Дубенском, Ичалковском, Торбеевском, Темниковском, Зубово-Полянском и Теньгушевском районах. Будут проведены масштабные работы по реконструкции инженерных сетей, ремонту дорог, благоустройству общественных пространств и дворовых территорий.

Премьер-министр регионального кабмина подчеркнул, что возведение объектов должно вестись по утвержденным графикам работ, увеличивать сроки строительства недопустимо.