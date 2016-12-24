Творческие коллективы Саранска выступили на фестивале «Шумбрат, Мордовия!»

Во Дворце культуры Саранска в воскресенье прошел гала-концерт творческих коллективов столицы региона в рамках республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»

Традиционно до начала концертной программы открылась выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, на которой народные умельцы представили свои разнообразные работы.

Участников и зрителей фестиваля приветствовал врио Главы Саранска Илья Соколов. - «На протяжении многих лет к конкурсу сохраняется интерес и среди зрителей, и среди творческих коллективов. Фестивалю уже 25 лет и он не теряет свою актуальность. За четверть века приобретены богатая история, опыт, традиции, произошло формирование коллективов. Идея конкурса на протяжении многих лет остается неизменной – укрепление дружбы народов, сохранение культуры, раскрытие духовного богатства. «Шумбрат, Мордовия!» отлично решает эту задачу, доказывает свою востребованность». Он поблагодарил всех причастных к организации и проведению фестиваля за тот праздник, который они дарят людям, вкладывая в него свою душу.

На сцене городского Дворца культуры прозвучали русские, мордовские, татарские, эстонские песни, были исполнены различные хореографические композиции и народные танцы. Из 45 номеров жюри предстоит выбрать лучшие. Они будут включены в заключительный гала-концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия!», который состоится 18 декабря.