Творческие коллективы Саранска выступили на фестивале «Шумбрат, Мордовия!»

«Низкий поклон вам, дорогие мамы!»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил всех женщин республики с праздником
Во Дворце культуры Саранска в воскресенье прошел гала-концерт творческих коллективов столицы региона в рамках республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»
Традиционно до начала концертной программы открылась выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, на которой народные умельцы представили свои разнообразные работы.
Участников и зрителей фестиваля приветствовал врио Главы Саранска Илья Соколов. - «На протяжении многих лет к конкурсу сохраняется интерес и среди зрителей, и среди творческих коллективов. Фестивалю уже 25 лет и он не теряет свою актуальность. За четверть века приобретены богатая история, опыт, традиции, произошло формирование коллективов. Идея конкурса на протяжении многих лет остается неизменной – укрепление дружбы народов, сохранение культуры, раскрытие духовного богатства. «Шумбрат, Мордовия!» отлично решает эту задачу, доказывает свою востребованность». Он поблагодарил всех причастных к организации и проведению фестиваля за тот праздник, который они дарят людям, вкладывая в него свою душу.
На сцене городского Дворца культуры прозвучали русские, мордовские, татарские, эстонские песни, были исполнены различные хореографические композиции и народные танцы. Из 45 номеров жюри предстоит выбрать лучшие. Они будут включены в заключительный гала-концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия!», который состоится 18 декабря.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил всех женщин республики с праздником
Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса
В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз
На съезде «Единой России» рассказали о реализации «Народной программы»
Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин
В Саранской мэрии обсудили ход вакцинации в трудовых коллективах
Глава Мордовии посетил первый в республике офис нового формата Сбера
Бывшего начальника отделения ГИБДД по Зубово-Полянскому району Александра Дурнова отправили в СИЗО
В республике растет количество тяжелых больных коронавирусом
В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции