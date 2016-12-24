Заместитель Председателя Госсобрания Мордовии - о новых молодых депутатах

На съезде «Единой России» 4 декабря сообщили, что сегодня партия делает большую ставку на обновление, а именно на молодых, энергичных людей в своих рядах.

После сентябрьских выборов состав фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ обновился почти наполовину, в него вошли волонтеры, представители общественных движений, победители кадровых проектов и т. д.

«Партия взяла курс на обновление своего состава, – поделилась мнением зампредседателя Госсобрания РМ Наталья Долматова, ставшая одним из делегатов съезда. – Это просматривается не только в обновлении Высшего и Генерального совета партии, существенно обновились ряды депутатов Госдумы РФ. В Государственном Собрании Республики Мордовия прослеживается та же тенденция. Пришедшие к нам молодые депутаты имеют свой взгляд на развитие республики и уже готовы воплощать свои идеи в жизнь. Вместе мы будем работать на благо Мордовии».