Заместитель Председателя Госсобрания Мордовии - о новых молодых депутатах

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На съезде «Единой России» 4 декабря сообщили, что сегодня партия делает большую ставку на обновление, а именно на молодых, энергичных людей в своих рядах.
После сентябрьских выборов состав фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ обновился почти наполовину, в него вошли волонтеры, представители общественных движений, победители кадровых проектов и т. д.
«Партия взяла курс на обновление своего состава, – поделилась мнением зампредседателя Госсобрания РМ Наталья Долматова, ставшая одним из делегатов съезда. – Это просматривается не только в обновлении Высшего и Генерального совета партии, существенно обновились ряды депутатов Госдумы РФ. В Государственном Собрании Республики Мордовия прослеживается та же тенденция. Пришедшие к нам молодые депутаты имеют свой взгляд на развитие республики и уже готовы воплощать свои идеи в жизнь. Вместе мы будем работать на благо Мордовии».
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