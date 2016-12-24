Изменить жизнь к лучшему

На съезде «Единой России» рассказали о реализации «Народной программы»

«Единая Россия» создала «Народную программу», чтобы каждый гражданин нашей страны мог быть услышан. В нее вошли предложения более чем двух миллионов россиян. Они касаются таких важных сфер как медицина, образование, промышленность и т. д. Предложения легли в основу развития России на ближайшие 5 лет и учтены в федеральном бюджете на следующий год.

«После выборов «Единая Россия» сразу же приступила к выполнению поставленных целей, – заявил Владимир Путин в ходе обращения к участникам съезда. – Это отражение ответственности, зрелости политической силы, потому что каждое наше слово, данное людям, должно становиться реальным делом, а достигнутый результат – менять жизнь к лучшему.

«Народная программа» уже реализуется. Ее приоритеты отражены в федеральном бюджете на следующие три года. Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Я благодарю вас за поддержку и оперативную реализацию этих мер, нацеленных на повышение доходов людей, а также за продвижение других инициатив, о которых мы договаривались в ходе избирательной кампании, в том числе в июне и августе, на предыдущих этапах съезда».

Депутат Госдумы РФ Александр Мажуга отметил, что сфера науки и образования в «Народной программе» рассматривается комплексно.

«Это детские сады и школы, среднее профессиональное образование, высшие учебные заведения, – объяснил депутат. – Одна из главных задач народной программы – не просто создать необходимую инфраструктуру – 1300 школ до 2024 года, новые кампусы мирового уровня, общежития, школьные автобусы, бассейны и т.д. Главная задача – сделать так, чтобы наше образование позволяло в полной мере раскрыться обучающимся, чтобы они могли реализовать свои таланты»,

Мнением о реализации «Народной программы» на территории Мордовии также поделился Глава республики.

«Основные задачи на ближайшие годы легли в основу «Народной программы», – сказал Артём Здунов. – Предстоит решить самый важный для Мордовии вопрос – уровень доходов. Сейчас они пока несравнимо малы. Все усилия руководства региона направляются на решение этой проблемы, создание новых достойных рабочих мест».