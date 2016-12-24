Артём Здунов и Юлия Оглоблина вошли в новый состав Генерального совета «Единой России»

На XX Съезде партии «Единая Россия» был избран новый состав Генерального совета партии. От Мордовии в него вошли Глава республики Артём Здунов и депутат Госдумы РФ Юлия Оглоблина.

Член Совета Федерации Петр Тултаев поздравил сопартийцев с новым назначением.

«Смена руководящих органов партии – это нормальный, естественный процесс, который прописан в Уставе «Единой России», – сообщил Петр Тултаев. – Считаю это правильным решением. Но доверие, которое оказало руководство партии Артёму Алексеевичу, сопряжено с большой ответственностью. За развитие республики он теперь несет ответственность не только, как глава региона, но и как член Генерального совета. Уверен, что, обладая характером человека активного, деятельного, Артём Алексеевич принесет в работу партии много нового и полезного. Его невероятная энергия заставит работать партию еще эффективнее и принимать решения на благо жителей Мордовии.

Поздравляю также с новым назначением депутата от Мордовии Юлию Оглоблину. Она также вошла в состав Генсовета партии. Мы видим, что ее отличает позиция неравнодушия к проблемам избирателей. Она активно участвует во многих интересных проектах партии, работая на результат. И это не может не радовать.

Мордовия укрепила свои позиции в руководящем составе партии. Депутат Госдумы Василий Пискарев вошел в состав Высшего совета партии. Для республики – это статусно и престижно. Высший совет «Единой России» отвечает за стратегическое направление развития партии. Впереди предстоит огромная работа, с которой представители от Мордовии, уверен, успешно справятся».