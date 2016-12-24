Состав Высшего совета «Единой России» обновился почти наполовину

В новый состав руководящего органа «Единой России» вошли 100 человек, на съезде были избраны 98 членов Высшего совета.

«Необходимо избрать Высший совет партии на новый срок полномочий, – заявил Дмитрий Медведев. – С учетом того, что количественный состав Высшего совета определяется Съездом, предлагается установить его в количестве 100 человек, но оставить две вакансии, пока их не заполнять. Оставить их свободными для возможности до избрания в состав совета коллег, которые покажут в последующем наилучшие результаты в партийной работе».

Также на съезде Председателем партии был избран Дмитрий Медведев.

Сегодня «Единая Россия» делает большую ставку на обновление и привлечение новых молодых кадров.

«Правительству всегда нужны новые молодые лица со свежими взглядами, – делится первый замруководителя Регионального исполнительного комитета Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Миронов. – Меняется мир, меняется жизнь, нашей стране требуются решения, не просто идущие в ногу со временем, а опережающие его. И «Единая Россия» готова обеспечить нас этими лицами. Партия постоянно обновляется, а также становится кадровым лифтом для политиков всех возрастов, включая молодых, энергичных людей, для которых будущее родной страны стоит на первом месте».

Отдельно стоит отметить, что по результатам сентябрьских выборов состав «Единый России», представленный в Госдуме РФ, обновился почти наполовину. В их число также вошли люди «из народа»: волонтеры, представители общественных движений и победите кадровых проектов.