Дмитрий Медведев: Главная цель «Единой России» — полностью выполнить обязательства, заложенные в народной программе

Вся работа «Единой России» — партийных отделений, фракций в заксобраниях, в Государственной Думе — должна быть подчинена решению этой задачи.

«При Генсовете созданы специальные комиссии, которые соответствуют ключевым задачам и направлениям нашего документа. Это позволит вести мониторинг исполнения народной программы, оперативно разрабатывать меры, направленные на ее эффективное и своевременное исполнение. С разделами программы и работой комиссий необходимо скоординировать и реализацию партийных проектов», — сказал он.

Дмитрий Медведев напомнил, что еще до выборов в сентябре народная программа партии стала основой для работы ее фракции в Государственной Думе.

«Положения нашего предвыборного документа, которые нашли поддержку большинства граждан, стали уже в известной части действующими законами. Парламентом принят бюджет на ближайшие три года. По инициативе партии в него заложены средства на финансирование многих социальных проектов, которые представлены в народной программе», — напомнил он.

Кроме того, «Единая Россия» должна контролировать, чтобы деньги фактически выделялись, расходовались строго по назначению и максимально эффективно.

«Результаты такого контроля должны быть отражены в отчетах об исполнении народной программы, которые становятся теперь ежегодными. Как для депутатов перед избирателями, так и для нашей фракции в Государственной Думе — перед руководящими органами партии», — добавил он.

По словам Дмитрия Медведева, документ будет корректироваться и дополняться в соответствии с актуальной повесткой дня, запросами людей. Для реализации этих предложений «Единая Россия» намерена тесно взаимодействовать с федеральными и региональными органами власти. Все последующие пять лет, как и прежде, будет работать Программная комиссия партии — для координации исполнения народной программы.

«Чтобы выполнить народную программу, все наши планы по развитию России, у нас есть все необходимое: силы, 20-летний опыт и знания, проверенные кадры во всех партийных структурах. Есть поддержка Президента, прочные контакты с коллегами из структур исполнительной власти, экспертами, общественностью, бизнесом. Есть авторитет и влияние в каждом регионе страны. Но главное — у нас есть доверие избирателей, которое и помогает нам побеждать. Я надеюсь, что таких побед у „Единой России“ будет еще очень много», — сказал он.

Председатель партии также поблагодарил всех коллег, товарищей по партии, тех, кто помогал «Единой России» все эти годы, за проделанную работу.

Напомним, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап Съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда изберут Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Будут сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.