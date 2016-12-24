В Доме Республики юристов поздравили с профессиональным праздником

3 декабря в Саранске в День юриста по поручению Главы Мордовии Артёма Здунова вице-премьер Правительства РМ Александр Герасин поздравил с профессиональным праздником работников органов юстиции. Мероприятие прошло в Доме Республики при соблюдении всех противоэпидемиологических мер.

«Большинство из присутствующих здесь юристов трудится в сфере государственной и муниципальной службы. Другими словами, вы не просто применяете нормы права, но и осуществляете властные полномочия. По вашей грамотной и профессиональной работе население оценивает качество государственного и муниципального управления», – отметил Александр Герасин.

Заместитель Председателя Правительства РМ подчеркнул, что в Мордовии развивается система государственной бесплатной юридической помощи. Важным этапом стало включение в нее нового участника – «Государственного юридического бюро».

Также собравшихся поздравил вице-спикер Госсобрания РМ Сергей Вдовин. Он отметил, что сейчас в регионе сформировано ответственное высокопрофессиональное сообщество людей, которое служит законодательству: «Вы достойно несете свою службу, делая очень многое для защиты конституционных прав и свобод наших граждан, вносите свой посильный вклад в обеспечение закона и порядка, в совершенствование регионального законодательства и нормативно-правовой базы».

Министр юстиции РМ Сергей Конычев обратил внимание на четко отлаженное взаимодействие между юридическим сообществом и органами государственной власти республики. Все вопросы, которые возникают в рамках правового поля, решаются компетентно и быстро.

Указом Главы Мордовии почетное звание «Заслуженный юрист Республики Мордовия» присвоено заместителю председателя арбитражного суда РМ Вадиму Качурину, начальнику правового управления ООО «МордовАлкоПром» Лии Логиновой и судье Верховного Суда РМ Нине Ериной.

Также были вручены и другие государственные награды.