В Администрации Саранска обсудили вопросы работы общественного транспорта

В Администрации Саранска состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с работой общественного транспорта в столице Мордовии. В последнее время Центр управления регионом фиксирует обращения, связанные с графиком работы общественного транспорта, некорректной работой валидаторов в автобусах и троллейбусах. Информация об этом была направлена Главе Мордовии.

Встреча представителей республиканской и муниципальной власти состоялась по поручению Артёма Здунова, который перед всеми ответственными ведомствами поставил задачу найти пути решения обозначенных гражданами вопросов в максимально короткие сроки.

«Жалобы поступают на увеличенный интервал движения общественного транспорта. Чтобы найти решение, необходимо провести работу со всеми перевозчиками, обеспечить гибкий график работы подвижного состава, выработать необходимый регламент. Переполненность в транспорте создает дополнительные риски в действующих эпидемиологических условиях. Примите все организационные меры», - сказал Первый заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Игорь Фрейдин.

Директор Транспортного управления Саранска Евгений Лещенко согласился с обоснованностью жалоб пассажиров. «К сожалению, нарушения фиксируются как у Горэлектротранса, так и у частных перевозчиков. Интервал движения чаще нарушается в межпиковое и вечернее время, а также в выходные дни. Причины объективные, основная из них – техническое состояние подвижного состава, многие автобусы и троллейбусы на ремонте. Также на муниципальном предприятии острый дефицит водителей троллейбусов. Принято решение дополнительно проанализировать пассажиропоток по каждому маршруту, после чего транспорт будет перераспределен с маршрутов с небольшим пассажиропотоком на наиболее загруженные маршруты», - сказал Евгений Лещенко. Он также отметил, что по неудовлетворительной работе общественного транспорта граждане могут обратиться в Центральную диспетчерскую службу по телефону 47-20-84. Это позволит оперативно принять меры по стабилизации движения на определенном маршруте.

Игорь Фрейдин подчеркнул, что при принятии решения о пересмотре интервала движения на отдельных маршрутах, об этом в обязательном порядке необходимо проинформировать население.

Ситуация с выдачей и получением социальных карт на сегодняшний день выравнилась. «Отработана система оплаты через отделения Почты России, в том числе и в районах республики. Кроме этого, теперь пополнить баланс единой социальной электронной карты для оплаты проезда в общественном транспорте можно через приложение «ВТБ онлайн» и банкоматы ВТБ. В РДК продолжает работать центр выдачи карт. Сейчас главная задача не техническая, а информационная», - отметил министр цифрового развития РМ Игорь Вольфсон.

Кроме этого, на рабочем совещании обсужден вопрос уборки проезжей части в направлении аэропорта в зимний период. Игорь Фрейдин поручил поставить его на контроль, а также проработать с дирекцией аэропорта решение по синхронизации рейсов самолетов с расписанием движения автобуса №29.