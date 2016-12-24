«Омикрон» требует немедленного изучения

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Новая мутация коронавируса наводит все больше страха как на жителей России, так и всего мира. «Омикрон» отличается от своих предшественников более высокой заразностью и скоростью распространения.
В нашей стране новый опасный штамм пока не обнаружен. Правительство РФ уже предпринимает необходимые экстренные меры, чтобы не допустить распространения «омикрона» на территории России. Например, срок действия ПЦР-тестов сокращен до 48 часов.
«Россия ограничила въезд и авиасообщения для иностранных граждан из ряда стран, – рассказал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. – Это нужно, чтобы минимизировать риск проникновения нового штамма».
Для россиян, вернувшихся их стран, где обнаружен «омикрон», предусмотрен двухнедельный карантин.
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