Глава Мордовии Артём Здунов 2 декабря в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что за прошедшую неделю ситуация с заболеваемостью на территории республики существенно не изменилась: в сутки выявляется в среднем 158-159 новых случаев заражения.

«Мы фиксируем небольшое снижение госпитализаций, но в 9 муниципалитетах заболеваемость на 100 тысяч населения по-прежнему выше среднереспубликанской, - сказал Артём Здунов. – Сокращаются ковидные койки, но расслабляться не стоит, ситуация может развернуться в любой момент».

Как доложила главный санитарный врач по РМ Татьяна Харитонова, в некоторых районах, действительно, обстановка еще далека от устойчивой. За прошедшую неделю самая высокая заболеваемость была в Большеберезниковском, Рузаевском, Ельниковском, Краснослободском районах и г. Саранске.

Министр здравоохранения республики отметил, что тенденция к стабилизации – это результат введения дополнительных ограничительных мер. «Мы видим, что введение QR-кодов дает результат: уменьшается количество ковидных коек, внебольничных пневмоний, снижается число пациентов в реанимациях, меньше становится амбулаторных больных, - сказал Олег Маркин. – Но ослабление контроля может опять привести к той ситуации, в которой мы были в сентябре-ноябре».

Важнейшим направлением работы в борьбе с инфекцией остается вакцинация, достижение коллективного иммунитета. Кроме того, необходимо обеспечивать неукоснительное соблюдение всех действующих противоэпидемических мер. В этой связи Глава Мордовии дал поручение Правительству республики разобраться с проблемами работы общественного транспорта в Саранске.

«Изучите, как ходит общественный транспорт. Потому что его задержка приводит к нарушению социальной дистанции, да и ожидание автобусов и троллейбусов на остановках в это время года здоровья не прибавляет. Прошу Правительство выйти на конкретные меры по этой ситуации», - сказал Артём Здунов.

О дополнительных мерах по усилению контроля за выполнением противоэпидемических мероприятий на заседании оперштаба доложили врио главы городского округа Саранск Илья Соколов, и.о. Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексей Грибанов, Министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин.

Также оперштаб принял к рассмотрению ряд обращений от бизнес-сообщества, касающихся работы организаций общественного питания. Рабочая группа рассмотрит их в ближайшее время.