Темниковская школа искусств получила новый музыкальный инструмент

В рамках национального проекта «Культура» в ноябре в Темниковскую школу искусств им. Л. И. Воинова прибыло новое акустическое пианино серии «Н. Рубинштейн». До 2024 года на приобретение новых инструментов, специального оборудования и литературы из федерального и регионального бюджетов выделено более 5 млн рублей.

Инструмент отвечает требованиям современного образовательного процесса. Преподаватели отмечают, что у нового пианино звук более глубокий, гораздо богаче по тембру.

Серия «Н. Рубинштейн» выпускается на Калужской фабрике роялей и пианино «Аккорд» с 2017 года. Проект инструмента разработан под руководством немецких специалистов. Современные технологии производства, традиционная немецкая скрупулезность в выборе материалов и особое внимание к качеству выполнения работ – основа производства.