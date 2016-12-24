Темниковская школа искусств получила новый музыкальный инструмент

Культура

В рамках национального проекта «Культура» в ноябре в Темниковскую школу искусств им. Л. И. Воинова прибыло новое акустическое пианино серии «Н. Рубинштейн». До 2024 года на приобретение новых инструментов, специального оборудования и литературы из федерального и регионального бюджетов выделено более 5 млн рублей.

Инструмент отвечает требованиям современного образовательного процесса. Преподаватели отмечают, что у нового пианино звук более глубокий, гораздо богаче по тембру.

Серия «Н. Рубинштейн» выпускается на Калужской фабрике роялей и пианино «Аккорд» с 2017 года. Проект инструмента разработан под руководством немецких специалистов. Современные технологии производства, традиционная немецкая скрупулезность в выборе материалов и особое внимание к качеству выполнения работ – основа производства.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Ваш труд нужен людям!»

Глава Мордовии Артём Здунов посетил завод «Медоборудование» и поздравил трудовой коллектив с 60-летним юбилеем предприятия

«Накуриться до отвала!»

В Мордовии сотрудник колонии выращивал у себя растительную наркоту в «промышленных масштабах»

Оперштаб

В максимальной зоне риска по распространению коронавируса находятся город Саранск и четыре района Мордовии

Биологический след

В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз

Новые меры

В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции

1
Заказать рекламу
1
1
1