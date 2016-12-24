Миллион по переписке

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60-летнюю жительницу Саранска ограбил «виртуальный друг» с сайта знакомств
Занятная и разорительная история приключилась с 60-летней жительницей Саранска, завязавшей переписку по интернету с неизвестным мужчиной, которого отыскала на сайте знакомств. Новый «виртуальный друг» сначала втерся в доверие к женщине, а потом ограбил ее на миллион рублей.
В полиции дама рассказала, что на сайте знакомств начала общаться с 50-летним мужчиной из Кемеровской области. И как-то в переписке пожаловалась ему на сложную жизнь - денег ни на что не хватает, а тут еще не закрытый банковский кредит. Неожиданно для нее сетевой собеседник тут же пришел на помощь - перечислил женщине 45 тысяч рублей, которыми она сразу же погасила свои финансовые обязательства.
Прошло какое-то время и щедрый «благодетель» написал жительнице Мордовии, что у его сестры внезапно возникли финансовые трудности, которые нужно срочно решить. Деньги, дескать есть, только из-за технического сбоя на время заблокировались все банковские счета.
Памятуя о широком финансовом жесте «кемеровчанина», женщина согласилась помочь решить этот вопрос. Следуя его советам, горожанка взяла в нескольких банках кредиты на сумму 695 тысяч рублей и перевела полученные деньги мошеннику. Разумеется, она рассчитывала на скорый возврат этих средств.
Но этого не случилось. Более того, «милый друг» обманным путем завладел конфиденциальными данными своей интернет-знакомой, которые позволили ему зайти в мобильное приложение банка потерпевшей и оформить на ее имя займы в размере 250 тысяч рублей. Эти средства, а также все деньги дамы из Саранска, до которых он смог дотянуться по сети, аферист перевел на свою карту. После этого злоумышленник заблокировал все каналы общения, а обманутая жительница Саранска пошла в полицию.
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