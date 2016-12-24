Житель Саранска отправится на зону за «серийную» пьяную езду на «Мерседесе»

В Саранске суд отправил в колонию 33-летнего Владимира Овчинникова, который за месяц умудрился трижды повстречаться пьяным за рулем с инспекторами ГИБДД. Самое примечательное, что эти «алкогольные заезды» он совершал уже будучи лишенным прав.

Работающий кассиром на АЗС парень на полтора года «сдал права» еще в декабре 2019 – так суд оценил его пьяные «покатушки», да еще и штраф влепил в 30 тысяч рублей. До окончания срока лишения оставался всего месяц, но Овчинников по какой-то причине «сорвался». В мае этого года он уселся «под мухой» за руль своего «Мерседеса» и отправился колесить по городу.

В ходе своего вояжа он сильно оплошал - на проспекте 50 лет влетел в «Ладу Гранту». Прибывшие сотрудники ГИБДД по понятным причинам решили проверить Овчинникова на состояние опьянения, но виновник ДТП отказался.

У парня явно замаячило повторное лишение прав с крупным штрафом. И тогда он решил оттянуться на полную – стал разъезжать на своем авто по городу. Сотрудники Госавтоинспекции еще дважды ловили его пьяным за рулем и составляли соответствующие протоколы.

Все закончилось уголовным делом по соответствующей статье. Овчинников в суде вину признал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Его отправили на полтора года в колонию строгого режима с запретом на управление транспортом на 3 года.