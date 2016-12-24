«Накуриться до отвала!»

Махинация на миллион
Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин
В Мордовии сотрудник колонии выращивал у себя растительную наркоту в «промышленных масштабах»
В Зубовой-Поляне Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №12 УФСИН России по Республике Мордовия. Он подозревается в незаконном хранении наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере.
По версии следствия, в октябре 2021 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств сотрудниками полиции совместно с сотрудниками собственной безопасности республиканского УФСИН у подозреваемого были обнаружены и изъяты упаковки с веществом растительного происхождения, а также несколько растений, которые он выращивал в теплице. Общий вес изъятого составил более 10 килограммов.
В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю СК, что выращивал коноплю и изготавливал из нее наркотическое средство для личного потребления.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин
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