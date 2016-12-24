Управление Росреестра по Мордовии анонсирует проведение в декабре горячих линий

Фольклор и традиции финно-угров в VR-пространстве
В онлайн-финале конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» проект студентки из Саранска стал одним из победителей
3 декабря на вопросы осуществления государственного земельного надзора ответят начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Бурмистров Виталий Иванович по номеру 8 (8342) 24-22-74 и заместитель начальника отдела Иошкин Николай Петрович по номеру 8 (8342) 24-24-49
10 декабря на вопросы государственного кадастрового учета объектов недвижимости ответит главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Конунова Мария Владимировна по номеру 8 (8342) 23-24-19
16 декабря на вопросы сведений Единого государственного реестра недвижимости ответят начальник отдела ведения ЕГРН Пьянзина Ольга Викторовна по номеру 8 (8342) 47-04-02, заместитель начальника отдела Макарова Светлана Ивановна по номеру 8 (8342) 24-68-15
24 декабря на вопросы государственной регистрации прав на объекты недвижимости ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Журавлёва Ольга Николаевна по номеру 8 (8342) 23-24-18
28 декабря на вопросы банкротства юридических и (или) физических лиц ответит начальник отдела кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и мониторинга земель, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Кривовичева Татьяна Николаевна по номеру 8 (8342) 23-32-97. На вопросы кадастровой оценки объектов недвижимости ответит заместитель начальника отдела Переведенцева Галина Николаевна по номеру 8 (8342) 47-35-91
Все горячие линии пройдут с 9.00 до 12.00 часов
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В онлайн-финале конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» проект студентки из Саранска стал одним из победителей
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